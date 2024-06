Sanremo: riunione operativa per le cerimonie ufficiali della Festa della Repubblica di domani

Si è svolta nei giorni scorsi a Sanremo una riunione operativa per la Festa della Repubblica alla presenza del vicesindaco Costanza Pireri e l'assessore Silvana Ormea tra le associazioni: Associazione nazionale combattenti e reduci, Ufficiali in congedo, Carabinieri, Alpini, Marinai, Finanzieri e ordini al merito della Repubblica.



"Si sono perfezionati i dettagli della cerimonia secondo il programma stabilito da UNUCI - spiega Claudio Sparago dell'ANCR Sanremo -. La giornata inizia alle ore 9 al monumento ai caduti in corso Mombello con l'alzabandiera. Si riprende alle 15 con le manifestazioni ufficiali sempre in corso Mombello con gli onori alla bandiera per poi spostarsi in piazza Colombo per le orazioni ufficiali e a seguire il corteo e la deposizione della corona. Si auspica la partecipazione della cittadinanza".