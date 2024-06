Ventimiglia, uscite gratuite in barca dal porto Cala del Forte: un successo il 'Vela Day' (Foto e video)

Sole caldo, vento tra i capelli e una vista spettacolare della città di confine dal mare. Un successo il 'Vela day' a Ventimiglia.

Nella giornata odierna tante persone si sono ritrovate allo Yacht Club al porto Cala del Forte per provare l'emozionante esperienza, gratuita, a bordo di una barca a vela d'altura.

Divisi in piccoli gruppi, uomini, donne e famiglie sono usciti in mare su una barca a vela d'altura accompagnati da esperti navigatori per ammirare il panorama, 'cavalcare le onde' e scoprire la navigazione alturiera. "Abbiamo avuto una grandissima partecipazione" - dice Emiliano Gusmitta, presidente dello Yacht Club Cala del Forte - "Abbiamo visto tanta gente che aveva il piacere di avvicinarsi al mondo della vela e del mare. Chi ha partecipato ha apprezzato l'uscita in barca e vivere un'esperienza in mare. A breve partiranno dei nuovi corsi di vela d'altura, saremo lieti di far apprezzare questo sport a coloro che vorranno conoscerlo meglio".

Una giornata di festa per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate.