'Vela Day' a Ventimiglia: dal porto Cala del Forte uscite gratuite in barca (Foto)

Una giornata di festa per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. A Ventimiglia sabato prossimo, il 1° giugno, dalle 10 alle 16 si terrà il 'Vela day'.

L'appuntamento, che prevede uscite gratuite in barca a vela d'altura, sarà allo Yacht Club al porto Cala del Forte. “Sarà una giornata indimenticabile dedicata alla vela" - fa sapere lo Yacht Club Cala del Forte - "Un'occasione di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela".

"L'adesione e la partecipazione al Vela Day è libera e gratuita, a partire dai 16 anni compiuti" - dicono gli organizzatori - "Durante la giornata saranno programmate uscite in mare con due barche a vela d'altura in base alle condizioni meteorologiche. Vi aspettiamo numerosi".



Questo il programma:

Venerdì 31/05/2024

Fino alle 14.30 iniziative legate alle scuole primarie.

Dalle 14.30 alle 19.00 infopoint e prove in barca per i bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti.



Sabato 01/06/2024

Infopoint c/o Porto Cala del Forte e c/o Base nautica Circolo Velico Ventimigliese 1936 (possibilità di uscite in mare dai bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti)



Domenica 02/06/2024

Dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 infopoint e prove in barca per i bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti c/o base nautica CVV-Lungomare Varaldo, presso rondó Spinelli.



NB: per uscire in mare, necessità di abbigliamento adeguato. I giubbotti salvagente saranno forniti dal Circolo Velico. Le uscite avverranno meteo permettendo