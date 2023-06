La Protezione Civile Valli Argentina Armea in viaggio verso l'Emilia Romagna con un carico di aiuti raccolti a Riva Ligure

Questa mattina i volontari della Protezione Civile Valli Argentina Armea hanno lasciato la sede di Taggia carichi di aiuti destinati all'Emilia Romagna. Un furgone riempito grazie alla solidarietà ed al buon cuore, al termine di una settimana di raccolta beni su Riva Ligure. Cibo, acqua e molto altro saranno donati alle popolazioni colpite dall'alluvione.

"È tempo di dire grazie. - ci dice Francesca Parisi, la responsabile dei volontari - In particolare alla ditta Fratelli Carli di Imperia per la cospicua fornitura di generi alimentari, alla ditta Biesse di Sanremo nella persona di Alberto Corradini per le attrezzature donate. Grazie anche ai dirigenti del supermercato Lidl che ci ha consentito per tre giorni di raccogliere beni di prima necessità. Grazie a Don Giovanni e alle donne della parrocchia di Riva Ligure e agli alpini per averci aiutato nella raccolta. Il più grande ringraziamento va alla gente che con grande cuore ha donato tantissimo. Se siamo riusciti in questa impresa lo dobbiamo allo spirito di sacrificio dei miei volontari che hanno lavorato senza sosta un'immensa grazie di cuore a tutti".

I volontari raggiungeranno i territori flagellati da allagamenti e frane dove ormai da giorni tutti spalano per eliminare il fango che ha sommerso strade e case. A quel punto sarà effettuata la consegna agli enti sul territorio, in particolare nella zona di Pievesestina, frazione del comune di Cesena.