Sanremo, Mariangela Cattaneo (presidente Cia Imperia): "Il futuro sindaco punti sui fiori, siamo una eccellenza italiana"

Il confronto tra i sei candidati sindaci per il Comune di Sanremo è stata l’occasione per la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Imperia di portare sul tavolo vari argomenti, tra cui il futuro del mercato, la promozione del fiore e il sostegno alla ricerca. Al Florimuseum, la presidente Mariangela Cattaneo, intervenuta ai microfoni di Sanremonews, ha spiegato quello che si aspetta dal futuro sindaco della città matuziana.

“Noi ci aspettiamo che prenda in considerazione come si deve questo settore, ossia il florovivaismo, che è molto importante e che rende la Liguria la prima regione per quanto riguarda i fiori recisi in Italia", spiega Cattanei. "E’ la seconda regione, dietro la Toscana, per quanto riguarda fiori e piante. Siccome Sanremo è la capitale del fiore, ci aspettiamo che questo settore venga preso in considerazione con la dovuta attenzione e che si faccia tutto quello che è possibile fare: dal mercato dei fiori alla promozione, passando alla viabilità all’urbanistica”.

Non mancano poi i suggerimenti da adottare per rendere Sanremo più accessibile per i floricoltori matuziani, ma anche più appetibile per i turisti stranieri e italiani. "Sicuramente c’è qualcosa da migliorare, a partire dalla questione del mercato dei fiori. Noi abbiamo una struttura costruita grazie ai produttori di questa provincia e che adesso è diventata di proprietà del Comune di Sanremo, che, legittimamente, ha deciso di farne un altro uso, però c’è una parte che riguarda il deposito e l’asta, che andrebbe rivista e messa in una collocazione più adeguata. Ci aspettiamo che questo avvenga al più presto. Sulla promozione, ci aspettiamo che l’attenzione che c’è stata negli ultimi anni rispetto al Festival della canzone o ai carri fioriti, continui con la stessa intensità e che si possa far vedere i nostri prodotti in vetrine così importanti”.