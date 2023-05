Maltempo sulla nostra provincia: una 'bomba d'acqua' a Sanremo e piogge forti anche nell'entroterra (Foto)

Sono stati previsti tre giorni di instabilità e, dopo che una perturbazione ha letteralmente ‘saltato’ la nostra provincia, il maltempo comincia a farsi sentire in queste ore. Le zone più colpite, almeno per ora, sono quelle di Sanremo ed Arma di Taggia e dell’entroterra ventimigliese.

Una specie di ‘bomba d’acqua’ sta colpendo in particolare la città di Sanremo, come si può vedere dalle foto scattate dalla zona di Poggio. Come si nota dalla foto del satellite, due sono le celle temporalesche che stanno colpendo la nostra zona e che si invorticheranno su loro stesse almeno fino alle 18 circa. Per ora si registrano tra i 10 e i 20 millimetri di pioggia e non sono segnalati danni.

A Sanremo sono scesi 14 millimetri in poco meno di mezz'ora mentre 16 sono stati quelli registrati ad Airole e 19 a Montalto in Valle Argentina, ma in due ore. Nello stesso lasso di tempo troviamo 10 mm a Pigna e 5 a Triora, Bajardo e Ceriana.

Il tempo rimarrà instabile, sia oggi che domani, con alternanza di schiarite a passaggi nuvolosi con piogge e temporali, soprattutto nell’entroterra. Venti da Nord generalmente moderati, con rinforzi a 50/60 km/h e raffiche sui crinali di tutte le zone, ma in calo. Anche venerdì il tempo si manterrà instabile con piogge diffuse e rovesci, questa volta più probabili sul Centro-Levante, di intensità anche moderata. Le temperature sono previste in lieve calo.