Esposizione di arti figurative di artisti locali, al via "Vallecrosi'ART" (Foto)

Un'esposizione di arti figurative di artisti locali verrà allestita ogni mese, da maggio a settembre, a Vallecrosia. Dall'11 maggio prenderà, infatti, il via "Vallecrosi'ART", un'iniziativa che prevede cinque appuntamenti per conoscere e ammirare l'arte, soprattutto di artisti locali.

L'evento, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, nasce da un'idea condivisa con gli artisti Barbara Trapani e Alberto Bomba. Con l'arrivo della bella stagione opere di vari artisti saranno, perciò, esposte in via Maonaira.

Il primo appuntamento sarà sabato prossimo. "Sabato 11 maggio dalle 10 alle 18 in via Maonaira si terrà il primo appuntamento di esposizione di vari artisti" - svela l'assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri che ha contribuito all'organizzazione dell'evento - "Seguiranno altri quattro appuntamenti, ogni mese, fino a settembre".