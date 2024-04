“Arlecchino e i suoi segreti”, a Vallecrosia laboratorio sulla commedia dell’arte con Enrico Bonavera (Foto)

Unica e imperdibile occasione, quella pensata e organizzata da Liber Theatrum, per conoscere “Arlecchino e i suoi segreti” grazie a un laboratorio sulla commedia dell’arte che si terrà a Vallecrosia al teatrino in via San Rocco 15 nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio con Enrico Bonavera, oggi l’Arlecchino ufficiale del Piccolo Teatro di Milano.

"Un weekend intensivo in cui apprendere, scoprire, creare, dimostrare e insieme affrontare un percorso per imparare l’utilizzo della maschera, ma anche la lettura del volto e per cogliere tutte le caratteristiche, le sfumature e le differenze dei personaggi tradizionali italiani: da Pantalone a Brighella, da Zanni a Pulcinella. E poi naturalmente Arlecchino e tanti altri" - fa sapere Liber Theatrum - "Una maniera curiosa per esplorare il loro mondo comportamentale, la psicologia, le relazioni sociali, la postura e poi ancora l’andatura, la gestualità, il repertorio. Senza dimenticare le leggi di base per una improvvisazione, gli esercizi sul metalinguaggio, l’improvvisazione di ruolo, la Commedia in tre minuti e il Canovaccio".

"'Ciliegina sulla torta' la possibilità di assistere venerdì 3 maggio alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia allo spettacolo 'I segreti di Arlecchino', ultimo appuntamento della stagione teatrale invernale!" - sottolinea - "Estraendo dal suo lunghissimo curriculum, Enrico Bonavera è stato allievo 'di bottega' e successore di Ferruccio Soleri, lo storico Arlecchino di Strehler, con alle spalle una formazione nell’ambito del teatro di ricerca, oltre a svolgere da più di tre decenni la sua attività di attore di prosa e insegnante di teatro. Nei ruoli di Brighella e 'Arlecchino servitore di due padroni' oltre che al Piccolo Teatro di Milano ha praticamente girato tutto il mondo, lavorando con Teatri Stabili, Compagnie private e Cooperative. Come attore di prosa, tra gli altri è stato diretto da Strehler, Lassalle, Scaparro, Sciaccaluga, Amelio, Bosetti, Conte, Gallione, Crivelli, Kerbrat e altri ancora. Come regista ha diretto allestimenti in Italia, ma anche all’estero in Norvegia, Romania e a Hong Kong. Dal 2000 presenta in tutta Italia e all’estero ‘I Segreti di Arlecchino’. una originale performance sui personaggi e le biografie degli attori della commedia dell’arte. Come insegnante, collabora dal 1991 con la Scuola di Recitazione del Teatro di Genova; con la Scuola Europea di S. Miniato di Pisa; con i Corsi estivi del Centro maschere di Abano Terme; con l’Accademia Internazionale di Commedia dell’Arte del Piccolo Teatro di Milano diretta da Ferruccio Soleri, con cui è stato a Mosca e a Shanghai. Innumerevoli i corsi di drammaturgia tenuti, ad esempio, anche al DAMS di Imperia, ma anche in Veneto, all’Università La Sapienza di Roma, oltre che in Accademie e Università all’estero: a Lione e Toulose in Francia, in Norvegia, a Rio de Janeiro e Sao Paulo in Brasile, a Honk Kong, Tirana, Bucarest".