Bordighera Outdoor Experience, tanti partecipanti al Beodo Trail (Foto)

Tanti partecipanti al Beodo Trail di Bordighera, una corsa-camminata non competitiva per principianti immersa nella natura.

Si sono ritrovati, questa mattina, sulla Spianata del Capo da dove sono partiti e ritornati dopo aver seguito un percorso di 10 chilometri, segnato e presidiato, e con un dislivello di circa 500m che li ha portati a Montenero attraverso sentieri caratteristici e viste mozzafiato sul golfo di Bordighera. Alla conclusione vi era un punto ristoro.

L'evento rientrava tra le iniziative del Bordighera Outdoor Experience. "In tantissimi hanno scoperto la bellezza del nostro territorio, in tantissimi ce ne hanno parlato con entusiasmo: Bordighera Outdoor Experience è nata con questo obiettivo e siamo felici del suo successo" - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che lo hanno reso possibile: l'Ufficio Turismo e l'assessore Melina Roda', l'Ufficio Manutenzione e in particolare gli elettricisti, il comando di polizia locale, l'Ufficio Staff del sindaco, l'Ufficio IAT, Gianluca Gazzano, Sea Comunicazione di Stefano Albis, il team Sanremo Bike School con Fabio e Raffaella Carota, Supernatural di Stefano Scialli e tutte le guide che hanno collaborato con lui, Discover Riviera di Gioele Monreale, Simona Gibertini, Vanessa Ballestra, Bottero Ski, tutti gli operatori street food e Davide Sattanino per il ristoro al Cian d'Innamurai, squadra di la Protezione Civile di Bordighera, la Croce Rossa, Ponente Emergenza, Devoto Service, Riviera Trasporti, City Touring, Coseva e La Vigile".