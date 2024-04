Ospiti d'eccezione alla Monte-Carlo Fashion Week 2024 (Foto)

Grande successo per la Monte-Carlo Fashion Week (MCFW), l'evento di moda ufficiale della Principato di Monaco che, quest'anno, si è presentato con una ricca offerta nel calendario eventi. La dodicesima edizione, che si è svolta dal 22 al 26 aprile, ha ospitato raccolte resort, crociere e capsule, nonché ospiti d'eccezione.

L'evento, che acquisisce prestigio di anno in anno, ha visto sfilate e presentazioni quali sono stati coinvolti in momenti di riflessione sui temi principali legati a circolarità, sostenibilità, inclusività e diversità. Dopo l'apertura istituzionale presso il Municipio, l'evento è continuato nell'ambito esclusivo dello Yacht Club de Monaco, dove Federico Marchetti, fondatore del gruppo Yoox Net-a-Porter, presidente della task force sulla moda dell'iniziativa sui mercati sostenibili fondata dal re Carlo III e membro del Consiglio dell'Amministrazione di Giorgio Armani, ha presentato il suo libro “Les Avventure di un innovatore” durante un'intervista faccia a faccia con Justin Highman, vicedirettore generale del MEB.

Durante la cerimonia dei Fashion Awards, Federico Marchetti ha ricevuto il Premio Cambiamento Positivo come Imprenditore Digitale e pioniere della moda sostenibile. La madrina dell'evento Stella Jean ha aperto le passerelle con una collezione realizzata in collaborazione con artigiani umbri. In anteprima sulla scena mondiale, ha svelato le divise olimpiche di Haiti, create per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La sostenibilità è al centro della collezione di Gracey Owusu Agyemang premiata come Sustainable Emerging Designer Premio. Una collezione di lusso che mette in risalto l'artigianalità e la cultura afro-asiatica, in collaborazione con gli studi Dijágo, co-fondato con Khudija Zaib. Attenzione ambientale per Beach & Cashmere Monaco di Federica Nardoni Spinetta, che ha presentato una collezione realizzata con vele riciclate dallo Yacht Club di Monaco, evidenziando il tema della circolarità.

Sotto gli occhi attenti dei compratori, tra cui Claudio Betti Spinnaker, membro del consiglio di amministrazione di Camera Buyer Italia, premiata con l’Ethical & Sustainable Buyer Award, le sfilate di moda continuavano. Un tocco selvaggio con la collezione Victoria Silvstedt di Marli Abiti, l'elegante marchio siciliano A'Biddikkia da cui trae ispirazione terre lontane e tradizioni antiche, un soffio d'Oriente con la couture della giapponese Mami Okano, Leslie MonteCarlo con una collezione che respira Riviera e il brand di lingerie autentica e raffinata Les Dessous de Monaco.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto i marchi monegaschi e per aver offerto agli ideatori e alle personalità internazionali del fare del Principato di Monaco un palcoscenico prestigioso per presentare le loro collezioni e come piattaforma di discussione l’importanza della moda sostenibile e circolare” - ha affermato Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatore della Camera monegasca della Moda e della Monte-Carlo Fashion Week.

Quest'anno Chiara Ferragni ha partecipato in qualità di mentore con creatori emergenti premiando Les Dessous de Monaco, il marchio di lingerie Haute Couture che si è fatto notare dalla sua collezione interamente Made in Monaco. A chiudere le sfilate, con scenografie realizzate dall'Padiglione Bosio - Accademia di Belle Arti di Monaco, sono i giovani creatori della Central Saint Martins, Università di Arts of London premiato dall'Educational Award. The Fashion Hub, luogo dinamico che ha ospitato i Pop-Ups, il simposio del Monaco Women in Finance Institute per promuovere l’inclusione e l’imprenditorialità femminile, nonché come nuovo progetto contro la violenza sulle donne. Radio Monte Carlo è stata la radio ufficiale dell'evento.