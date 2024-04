Festa commerciale a Bordighera, torna la Primavera Bordigotta di Confesercenti

La grande festa commerciale della Primavera Bordigotta di Confesercenti torna domani, domenica 28 aprile.

Nell'isola pedonale allestita nel centro cittadino della città delle Palme, Confesercenti apre la grande festa commerciale. Protagonista sarà lo shopping con numerose attività aderenti del centro, la grande fiera con gli ambulanti e stand con artigianato di qualità che sapranno offrire interessanti opportunità di acquisti che dureranno tutta la giornata a partire dalle 8 alle 19.30.

La giornata commerciale sarà allietata per tutto il giorno dalle animazioni curate da "Capriole tra le Nuvole" con musica, due postazioni fisse con laboratori creativi, palloncini e trucca bimbi per i più piccoli. Saranno presenti mascotte che animeranno il percorso pedonale rendendo davvero speciale la giornata per i bimbi. Nel pomeriggio sbandieratori della compagnia Sestiere du Burgu di Ventimiglia regaleranno uno spettacolo unico assieme agli spettacoli di danza della Revolution Dance Studio che coinvolgeranno ballerini e passanti con esibizioni e baby dance.

"Tutto il calendario degli eventi sarà sempre visionabile inquadrando il QR Code presente sulla Primavera Bordigotta Card, e visionabile nello IAT, nello stand Confesercenti che sarà allestito domenica, e nelle attività aderenti, con la quale visitatori e turisti potranno usufruire di numerosi vantaggi" - fa sapere Confesercenti Imperia - "Il Giardino Esotico Pallanca, il Museo Bicknell, Villa Pompeo Mariani, Museo di Villa Luca "Pinacoteca Rambaldi" con la mostra 'Visioni oltre la luce', Casa e Collezione Laura -bene Fai a Ospedaletti, la Galleria dell’Accademia Balbo con la mostra 'Materia Carta' di Laura Maineri vi aspettano".

Visitatori e turisti potranno continuare ad ammirare la mostra fotografica itinerante nelle vetrine dei negozi del centro sul percorso della Ciclovia Bicknell oltre all'esposizione itinerante di prodotti locali delle "Fattorie di Gusto" con Frantoio Sant'Agata d'Oneglia, Aia de Ma, Clorìs e azienda agricola Armato Cristina. Per gli amanti dello sport Confesercenti ha organizzato per domani un trekking interessante “Passeggiando nel Beodo" con Marina trekking guida ambientale escursionistica (per info e prenotazioni contattare Marina Caramellino al +39 337 106 6940).