Vallecrosia, nuovi attraversamenti pedonali luminosi sull'Aurelia. Biasi e Fazzari: "Sistema per garantire sicurezza ai pedoni" (Foto e video)

“Stiamo intervenendo sugli attraversamenti pedonali che risultano essere più pericolosi" - annuncia l’assessore uscente di Vallecrosia Antonino Fazzari - “Visto che sull’Aurelia non si possono mettere attraversamenti pedonali rialzati, come invece abbiamo già fatto in altre zone della città, l’unico sistema per poterli rendere più sicuri è l’Apl: attraversamento pedonale luminoso”.

Da venerdì sono entrati in funzione gli attraversamenti pedonali luminosi sull’Aurelia a Vallecrosia. “Sono di ultima generazione, sono anche i più cari ma li abbiamo scelti perché illuminano completamente il tronco della persona e non fanno un effetto di riflesso per l’automobilista" - spiega l’assessore con delega Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione Civile, Ambiente e Demanio - “I lampioni, essendo molto in alto, vanno a creare una barriera di luce e hanno un sistema di riconoscimento, riconoscono perciò in automatico il pedone. Sono comunque dotati del pulsante da schiacciare per le persone con disabilità. E' dotato pure di un sistema bifacciale per segnalare il passaggio del pedone. E’ solo un primo step perché la nostra intenzione è quello di continuare questo lavoro di sicurezza per tutti gli attraversamenti pedonali”.

Continuano, perciò, gli interventi dell’Amministrazione Biasi per garantire sicurezza in città. “Un ringraziamento va alla polizia locale” - sottolinea il sindaco uscente di Vallecrosia Armando Biasi - “In questi cinque anni come squadra abbiamo avuto a cuore un po’ tutte le dinamiche della nostra città. Siamo intervenuti sulla regolamentazione dei sensi unici e sugli attraversamenti pedonali. C’è stata molta programmazione e organizzazione”.