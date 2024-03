Sanremo: ultime ore di fatica per l'allestimento dei carri che domani saranno i protagonisti del corso fiorito (Foto e Video)

L’atmosfera è sempre la stessa e, nonostante siano quattro anni che non si fanno i carri fioriti, sembra che il tempo non sia passato guardando i volontari ‘carristi’ che lavorano nel garage della Riviera Trasporti, in piazza Colombo.

Tra un fiore e un lavoro da fare sui diversi carri, non mancano i ‘tocchi’ di sardenaira, qualche piatto di pasta e del buon vino, per trascorrere le ore fondamentali di allestimento dei carri che, domani, sfileranno sul percorso previsto tra la ciclabile, il lungomare Calvino e piazzale Dapporto per ‘SanremoInFiore’.

Con uno sguardo sempre a quello che fanno gli ‘altri’, si lavora per fare in modo che il proprio sia il carro migliore che possa portare a casa la coppa del primo posto o, al limite, salire sul podio. Ci si scambia anche qualche attrezzo, a dimostrazione che nella competitività della gara non manca l’amicizia tra i carristi.

Le ore scorrono velocemente e, per molti, si andrà avanti fino a notte fonda per terminare le vere e proprie opere d’arte che sfileranno domani. Un grande lavoro che, comunque, viene considerato anche un divertimento visto che tutti hanno accolto con grande favore il ritorno di una manifestazione che da lustro a Sanremo ma anche all’intera riviera dei fiori.