Vallecrosia, il nuovo murales di via Cristoforo Colombo verrà realizzato dagli alunni dell'Andrea Doria (Foto e video)

Un nuovo murales abbellirà via Cristoforo Colombo a Vallecrosia. Verrà realizzato sul muretto davanti all’Eurospin dai bambini della scuola Andrea Doria della città della famiglia.

L’artista Luca Gavarini ha disegnato i contorni delle immagini che gli alunni delle elementari, in settimana, coloreranno con passione e creatività. “Stiamo facendo dei murales che verranno, tramite l’associazione Popoli in Arte con cui sto collaborando, colorati dalle scuole elementari di Vallecrosia” - fa sapere l’artista Luca Gavarini.

Un’iniziativa lodevole, resa possibile dall’Amministrazione Biasi in collaborazione con l’associazione culturale ‘Popoli in Arte’ di Sanremo, per avvicinare i ragazzi all’arte e coinvolgerli in prima persona in un'attività per il bene della città. “Quest'iniziativa è nata un paio di anni fa. Prima è stato fatto il murales dall’altra parte di questa strada mentre l’anno scorso abbiamo replicato con il muro delle Poste e dopo il supermercato Conad. Quest’anno stiamo facendo questo muro dall'Eurospin e poi continueremo il murales dal supermercato Conad” - racconta - “Sicuramente è una bella iniziativa. I bambini si divertono e a loro piace dipingere in strada. E' anche un modo per avvicinare i giovani all’arte e, inoltre, gli si consente di fare qualcosa per il bene della città, ravvivando e dando note di colore a un muro che altrimenti resterebbe grigio”.