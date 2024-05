Ventimiglia, al via la convezione per realizzare due co-housing per adulti disabili

Nei giorni scorsi il Comune di Ventimiglia, in qualità di capofila dell’ATS1 Liguria - ex Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, ha firmato insieme a SPES Associazione Parenti ed Amici Portatori di Handicap APS la Convenzione per la realizzazione di Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il Progetto – comunica il Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Marco Agosta, prevede il coinvolgimento degli stessi destinatari, delle loro famiglie, del Terzo Settore e della comunità nel suo insieme. Nello specifico saranno attivate 2 nuove coabitazioni sul territorio dell’ ATS destinate a 12 soggetti disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni in carico ai Servizi territoriali di base e residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il progetto si inserisce in una cornice di collaborazione attiva già da diversi anni tra il Comune di Ventimiglia e gli Enti del Terzo Settore, rinforzando l’offerta presente sul territorio con una ricaduta positiva sia sui singoli individui che sull’intera comunità.

Per la realizzazione delle azioni progettuali il Comune di Ventimiglia ha costituito un tavolo di co-progettazione di cui fanno parte ASL1 Imperiese ed Enti del Terzo Settore quali Jobel Soc. Coop. Soc, Spes Coop, Me-We abitare collaborativo.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M5C2, Investimento 1.2 e il budget del Comune di Ventimiglia – conclude l’Assessore Agosta – è pari ad €714.998,15.