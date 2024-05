Ventimiglia: riunione del Comitato Peba, presentate le soluzioni per il movimento dei non vedenti

Il Comitato PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) si è riunito ieri a Ventimiglia, sotto la guida del presidente Ernesto Basso. All’incontro erano presenti i membri del Comitato: Marco Agosta, la nuova dirigente dei Servizi Sociali Alessandra Risso, Stefano Sciandra dirigente della divisione tecnica e il Consigliere Vera Nesci.

Durante la riunione, sono state presentate soluzioni innovative per garantire l’autonomia di movimento delle persone non vedenti. In linea con il progetto 'Bandiera Lilla', al quale il Comune di Ventimiglia ha aderito su iniziativa del Vice Sindaco, il Comitato PEBA ha proposto l’istituzione di un ufficio dedicato alle 'Barriere Architettoniche'. L’obiettivo dell'ufficio sarà redigere un piano globale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, evitando interventi sporadici e poco produttivi.

"Al momento, possiamo affermare di essere in perfetta sinergia - evidenzia Ernesto Basso - il che ci permetterà di ottenere i risultati tanto attesi. In vista del prossimo incontro, già programmato per il 25 giugno, invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente per il bene della Città e del suo turismo accessibile. Segnalate ogni difficoltà di mobilità legata alla disabilità sul sito dell’associazione 'Amici dei Disabili', cliccando QUI”.