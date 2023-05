Murales a Vallecrosia, gli alunni dell'Andrea Doria abbelliscono la città (Foto e video)

Nuovi murales abbelliscono Vallecrosia. Sono stati colorati dai bambini della scuola primaria Andrea Doria, armati di guanti e pennelli, in vari punti del centro città, come, per esempio, sul muretto davanti all’Eurospin in via Cristoforo Colombo o sui solettoni.

Un’iniziativa originale che fa parte del progetto “Music art a Vallecrosia”, iniziato a febbraio con laboratori di danze popolari, rivolti ai bambini e ai loro genitori che sono andati in scena tutti i sabati, insieme all’associazione culturale ‘Popoli in Arte’ di Sanremo, ad esperti danzatori e a Vilma Testa, che ha coordinato il momento delle danze. I bambini, basandosi sulle sensazioni provate durante i laboratori e ascoltando le musiche delle danze, hanno realizzato dei disegni che l’artista Luca Gavarini, come aveva annunciato in una precedente intervista, ha poi riprodotto su muri e panchine della città affinché gli alunni delle elementari potessero colorarli con passione e creatività.

Un progetto, proposto dalla scuola da diversi anni, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, in particolar modo dall’assessore Pino Ierace, che nel precedente mandato aveva la delega alla Scuola, e promosso dall'ex consigliera Lucia Franceschelli per avvicinare i ragazzi all’arte e coinvolgerli in prima persona in un'attività per migliorare la città. Il primo anno aveva aderito al progetto l’artista Galliano Gallo, l’anno scorso, invece, Luca Gavarini, che ha deciso di partecipare anche quest'anno. Al progetto ha aderito anche la Protezione Civile che ha transennato le zone interessate dai murales e ha pure 'scortato' i bambini della primaria durante le loro uscite per dipingere i murales.