Ventimiglia, nuovi cestini gettacarte nel centro cittadino: al via la posa

E' iniziata oggi la posa dei primi 56 nuovi cestini gettacarte nel centro cittadino di Ventimiglia.

Un'iniziativa, su indicazione dell’assessore Milena Raco e del consigliere delegato allo sviluppo della raccolta differenziata Franco Ventrella, per sostituire i cestini attualmente presenti, che risultavano poco funzionali in confronto al flusso di persone che quotidianamente fruisce del centro cittadino, e aggiungerli sulla nuova passeggiata ciclopedonale che, fino ad oggi, ne risultava sprovvista. I nuovi gettacarte, che sono più capienti e chiusi nella parte superiore, sono stati effettuati in via Roma, sulle due isole pedonali di via Aprosio e in via Ruffini.

"I 200 nuovi cestini ordinati, che sono più capienti, andranno a sostituire quelli già presenti che saranno recuperati e riposizionati in tutte le frazioni in modo da implementare quelli presenti anche in vista della stagione estiva" - fa sapere il comune di Ventimiglia.