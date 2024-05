Ventimiglia, iniziata la posa dei nuovi cestini gettacarta nel centro cittadino e sulla nuova passeggiata

È iniziata oggi la posa dei nuovi cestini gettacarta nel centro cittadino e sulla nuova passeggiata - fanno sapere l’Assessore all’Ambiente Milena Raco ed il Consigliere delegato allo sviluppo della Raccolta Differenziata Franco Ventrella – I posizionamenti odierni hanno riguardato Via Roma, le due isole pedonali di Via Aprosio e Via Ruffini e, in attesa dell’arrivo delle apposite batterie in acciaio Inox, anche sulla nuova passeggiata ciclopedonale che attualmente risultava sprovvista; si tratta di una prima tranche di 56 bidoni rispetto ai 200 ordinati, che andranno via via a sostituire quelli attualmente presenti che risultavano poco funzionali visto soprattutto il flusso di persone che quotidianamente fruisce del centro cittadino.



Si è quindi optato per una soluzione più capiente e chiusa nella parte superiore, di modo da evitare che i volatili possano gettare fuori ciò che viene conferito nel gettacarta. I gettacarte che verranno sostituiti non verranno smaltiti – conclude l’Assessore Raco – ma saranno invece recuperati e riposizionati nelle frazioni, in modo da implementare quelli presenti anche in vista della stagione estiva.