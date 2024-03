Un carro sul beach volley: Vallecrosia e Camporosso unite per Sanremo in Fiore 2024 (Foto e video)

Con un carro sul beach volley Vallecrosia e Camporosso sfileranno insieme al Corso Fiorito di Sanremo, che andrà in scena domenica prossima.

I due comuni hanno deciso di collaborare per poter partecipare alla tradizionale sfilata dei carri che quest'anno avrà come tema “SanremoINfiore 2024 & Outdoor”. "Il progetto è stato realizzato da Diego Lupano in collaborazione con il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il consigliere comunale di Vallecrosia Valeria Cannazzaro" - svela l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace - "La scultura, invece, è stata realizzata dall’artista Attilia Poletti. Sul carro, durante la sfilata, vi saranno la 17enne Isabel Pederzani, la 33enne Mariana Goncalves de Jesus e la 60enne Elena Secco, The Best Model of Europe Over Lady 2023".

Il carro fiorito, che ha preso vita in un capannone a Camporosso e rappresenterà i due comuni, è stato imballato e questa sera verrà portato a Sanremo dove la compagnia carristi 'I Ruvinai' si dedicherà agli ultimi e importanti preparativi: l’allestimento floreale. “Un lavoro impegnativo che è iniziato dai primi giorni del mese di febbraio” - dice l’assessore Ierace - ”Voglio ringraziare l’associazione 'I Ruvinai' e tutti i volontari che sono impegnati nella realizzazione del carro: Mirko Romeo, Tiziana Lanziani, Salvatore Attardo, Michelino Galizzi, Lucio Lanfranco, Paolo Fioroni, Giovanni Dorandini, Stefano Pesce, Andrea Spinosi, Piero Valenti e il presidente Vittoria Paone. Il loro contributo è fondamentale per rappresentare al meglio il nostro comune e quello di Camporosso in un evento importante a livello mediatico: il Corso Fiorito”.