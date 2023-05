Vallecrosia, Biasi: "Vinto primo bando, oltre 700mila euro per ristrutturazione ed efficientamento energetico del comune" (Video)

“Oggi comunichiamo il primo bando vinto nel nuovo mandato, che è un bando Filse. Abbiamo ottenuto 736mila euro, totalmente a carico di Filse, che prevede la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del comune perché la casa comunale in passato purtroppo è stata molto trascurata” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

Il progetto prevede l’attivazione dell’isolamento termico, la sostituzione degli infissi e la sostituzione dell’impianto termico. L’intervento, al quale seguirà l’aumento di classe dell’edificio, dovrà essere completato entro il 31 marzo del 2024, con l’appalto da assegnare entro l’inizio del prossimo ottobre. "Tra i nostri obiettivi di mandato c’è, infatti, anche quello di riqualificare il palazzo comunale, ampliarlo e andare a riqualificare questa zona che vediamo fatiscente, quella che riguarda le ex scuole” - dice il primo cittadino - “Una delle nostre missioni in questi cinque anni è quella di riqualificare l’intero quartiere. Continuiamo a lavorare per migliorare la città”.

Il Comune si aggiudica, perciò, il primo bando del nuovo mandato alla vigilia del primo consiglio comunale. "Questo bando ci dà lo sprono iniziale per dirci che siamo sulla giusta strada e ci dà orgoglio in vista del primo consiglio comunale, perché arrivare al mio giuramento con un bando è una cosa molto piacevole" - conclude Biasi.