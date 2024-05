Appuntamento per domani alle 15, presso l'auditorium del liceo Aprosio per il taglio del nastro della nuova 'sala di lettura' in lingua francese: realizzata grazie alla partecipazione di 24 studenti dell' istituto, in collaborazione con la sede ventimigliese dell'Alliance Française.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, è in programma uno spettacolo teatrale dal titolo 'Quattro omaggi alla lettura'. Seguirà una visita guidata della nuova biblioteca.