Sicurezza nei fine settimana e 'guidatore designato': la soddisfazione del Silb provinciale

La Confcommercio e gli esercenti della provincia di Imperia fanno ancora una volta la loro parte per contribuire alla sicurezza del territorio. È la sintesi dell’intesa siglata fra la Prefettura di Imperia e il Silb, Sindacato dei locali da ballo della Fipe Confcommercio per garantire fine settimana sereni per i giovani che frequentano discoteche e locali notturni. Nasce infatti la figura del “guidatore designato”, che si asterrà dal consumare alcolici e per questo riceverà ingresso e consumazione analcolica gratuita nei locali.

Sottolinea Tommaso Osella, Presidente provinciale del Silb, il Sindacato dei locali da ballo della Confcommercio: “È stato creato un tavolo tecnico con la Prefettura di Imperia, al quale sono intervenuti i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e il vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati, per affrontare il problema della cosiddetta 'mala movida' e la legalità nel mondo dei locali di pubblico spettacolo. Il Prefetto Valerio Massimo Romeo ha prestato particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno del consumo di alcol e droghe, chiedendoci in che modo potessimo collaborare su questo fronte. È nata così l’idea di istituire la figura del “guidatore designato”, vale a dire una persona che si fa carico di trasportare gli amici in adnata e ritorno dai locali della movida, evitando di consumare alcolici. Da parte dei nostri locali a queste figure viene offerto l’ingresso e la consumazione, ovviamente analcolica. Naturalmente i “guidatori designati” dovranno sottoporsi ad alcol test all’ingresso e all’uscita dei locali e risultare in regola con le normative vigenti. Riteniamo che si tratti di un’ulteriore iniziativa di utilità sociale che vede ancora una volta l’impegno della Confcommercio e degli imprenditori, a sostegno di un divertimento sano”.