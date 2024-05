Ventimiglia, il prefetto di Imperia Romeo: "Bevande analcoliche ed entrata in discoteca gratis per il 'guidatore designato'"

"Il 'guidatore designato' potrà entrare gratuitamente in tutti i locali da ballo della provincia di Imperia dove potrà consumare gratis bevande non alcoliche. All’ingresso del locale dovrà solo consegnare le chiavi del proprio mezzo, moto o auto, che gli saranno riconsegnate all’uscita. Potrà così riaccompagnare in totale sicurezza i suoi amici". Lo ha annunciato in mattinata il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo a Ventimiglia in occasione della giornata nazionale di Confcommercio “Legalità ci piace”.

Una nuova iniziativa della Prefettura in collaborazione con Confcommercio e i locali da ballo per evitare possibili tragedie tra i giovani che escono dalle discoteche il sabato sera. "E' una cosa molto importante ed è un bellissimo servizio" - commenta il prefetto Romeo - "Un'iniziativa per far sì che i giovani si possano divertire e guidare poi sicuri. E' un'attività di prevenzione molto importante per evitare che il divertimento possa diventare per i giovani un momento di possibile tragedia".

Partirà, perciò, una campagna informativa per prevenire incidenti stradali. "In tutti i locali verranno affissi manifesti, segnali e indicazioni per dire ai giovani di non mettersi alla guida se hanno fatto uso di bevande alcoliche" - fa sapere il prefetto di Imperia.

Nelle discoteche verrà, al contempo, anche effettuata un’attività repressiva. "Quei locali che utilizzeranno la musica danzante pur non avendo né titolo né licenza per farlo saranno ovviamente sanzionati".