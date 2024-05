Lotta alla contraffazione, Ventimiglia celebra la giornata di Confcommercio: 'Legalità ci piace' (Foto e video)

Ventimiglia celebra la giornata nazionale “Legalità ci piace”. Un'iniziativa proposta e organizzata dalla Confcommercio.

Per l'occasione sono stati affrontati temi come sicurezza e lotta alla contraffazione e sono state illustrate strategie e iniziative contro l'abusivismo commerciale. "Oggi celebriamo la legalità commerciale grazie alla forte sinergia del prefetto, questore e gli organi provinciale di Confcommercio e delle forze dell'ordine. L'illegalità non arretra ma fa crescere l'insicurezza. Chi acquista un prodotto contraffatto alimenta la criminalità, che sfrutta persone in difficoltà e danneggia l'economia" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente, in mattinata, in sala consigliare del Comune - "Ventimiglia è troppo autentica per essere falsa è lo slogan che apparirà su alcuni volantini che verranno distribuiti in città soprattutto durante il mercato del venerdì".

"Oggi è una giornata molto importante. Vivere in un mondo che rispetta la legge significa che le attività possano lavorare senza subire attacchi da parte di criminalità latente, abusivismo o contraffazione. La prefettura di Imperia insieme alle forze dell'ordine, alla questura, ai carabinieri e alla guardia di finanza" - dice il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo - "La prima riunione che abbiam fatto con il nuovo questore è stato dedicato al problema dell'abusivismo e della contraffazione. Abbiamo applicato il 'modello Ventimiglia', controlli straordinari a cadenza settimanale e aumento di forze dell'ordine non solo su mercato settimanale ma con azioni a carattere investigativo che deve condurre alla filiera del mercato della contraffazione. Nel primo intervento fatto la scorsa settimana i risultati sono stati: identificate 12 persone, di cui 7 stranieri denunciati, sequestrati 1877 oggetti. Su questo noi continueremo in maniera inflessibile per garantire al commercio legale di poter lavorare. Bisogna stare attenti anche a chi acquista questa merce che adotti da un prezzo basso vanno a comprarla da chi non ha titolo a venderla. E' un comportamento che può essere sanzionato ma crea anche danni e conseguenze serie sul piano economico e della salute. Dobbiamo dire stop a questo fenomeno, basta a questi prodotti, dobbiamo essere uniti per il commercio legale".

"Un'azione che verrà intraprese anche sulle città di Sanremo e Imperia, oltre che a Ventimiglia" - sottolinea il questore Andrea Nicola Lo Iacono - "Invito i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine: se i cittadini dovessero accertare situazioni di illegalità possono segnalarle tempestivamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali che interverranno sicuramente con gli strumenti previsti".

"Siamo all'undicesima edizione della giornata nazionale sulla legalità. A Ventimiglia abbiamo voluto dare una semplificazione positiva grazie anche a Trucchi e al suo consiglio" - commenta il presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi - "Siamo convinti di un miglioramento progressivo che sarà spalmato su tutta la provincia. Vediamo la luce fuori dal tunne. Vogliamo imprenditori seri sul mercato che traggano giusto profitto facendo concorrenza leale. C'è grande impegno di Confcommercio con la collaborazione del governo e delle istituzioni ".

“Cogliendo l’occasione dell’ottima iniziativa della Confcommercio nazionale, relativa alla Giornata Legalità ci piace, ho ritenuto corretto e doveroso proporre un focus nella città di Ventimiglia, dove, in particolare, è purtroppo presente in modo importante il fenomeno della contraffazione, che provoca un danno al commercio regolare" - spiega Dario Trucchi, presidente della Confcommercio di Ventimiglia - "È un tema tornato in auge di recente, pur se contrastato con impegno e attenzione dal prefetto e dal sindaco, attraverso l’impiego della forze dell’ordine. Riteniamo sia comunque un argomento da non sottovalutare e oggi rappresenterà un ulteriore segnale di attenzione e azione sinergica, da parte della Confcommercio e delle istituzioni”.