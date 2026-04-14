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Attualità | 14 aprile 2026, 07:06

Sanremo: tre giovani battezzati per immersione alla spiaggia della 'Arenella': rito sacro sul mare come nelle acque del Giordano (Foto)

Un evento insolito a Sanremo: protagonisti tre ragazzi peruviani e i missionari della 'Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni'

Un rito antico celebrato in un contesto inusuale. Sabato scorso, nelle acque della spiaggia 'Arenella' di Sanremo, si sono svolti tre battesimi per immersione, coinvolgendo tre giovani peruviani: due ragazze di 9 e 17 anni e un ragazzo di 12. Il battesimo è stato officiato dai Sacerdoti Missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, la cui sede cittadina si trova in via Nazario Sauro, accanto al supermercato Conad. Si tratta dei giovani missionari riconoscibili in città per il loro abbigliamento formale (giacca, cravatta e targhetta) impegnati in un servizio di due anni per la diffusione del Vangelo.

Un evento sacro in una cornice insolita, che ha attirato l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia. La scelta del mare non è stata casuale: “I giovani hanno deciso di farsi battezzare come Gesù nelle acque del Giordano”, viene evidenziato dai sacerdoti della chiesa, rievocando così un gesto simbolico e profondamente radicato nella tradizione cristiana. La celebrazione non si è conclusa sulla spiaggia. L’ordinanza è stata infatti completata il giorno successivo in chiesa, con il conferimento del dono dello Spirito Santo, momento che suggella il percorso spirituale intrapreso dai nuovi fedeli.

Un episodio che unisce spiritualità, tradizione e territorio, trasformando per un giorno il mare di Sanremo in un luogo di profonda devozione.

Carlo Alessi

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