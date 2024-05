Regione Liguria: dal Psr fondi utili allo sviluppo dell'entroterra, oggi la consegna degli scuolabus a Triora

"Oggi a Triora con i sindaci del territorio grazie ai fondi del Psr 2014-2022 - Sottomisura 7.4 (Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale) abbiamo presentato la fornitura di due autobus e tre minibus con cinque defibrillatori, cinque avviatori booster e cinque sanificatori per una spesa complessiva di circa 450mila euro”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, alla cerimonia di consegna odierna dei nuovi mezzi insieme agli Amministratori dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea con i Comuni di Pigna e Castelvittorio. “È una grande soddisfazione – prosegue - in questo modo andiamo ad intervenire in modo efficace sulle necessità reali della popolazione e sui servizi delle aree interne, che intendiamo sviluppare e potenziare sempre di più".

Le nuove risorse sono destinate prioritariamente al servizio scuolabus e potranno anche essere utilizzati su altri servizi sociali e turistici.