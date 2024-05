Trasporto scolastico nell'entroterra, a Pigna arriva un nuovo mezzo (Foto)

Nuovo mezzo di trasporto scolastico per Pigna. E' stato consegnato ieri al paese dell'alta val Nervia.

La nuova risorsa, ottenuta grazie ai fondi del Psr 2014-2022 - Sottomisura 7.4 (Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale), sarà destinata prioritariamente al servizio di scuolabus nell'entroterra ma potrà anche essere utilizzata su altri servizi sociali e turistici. "Sette comuni di tre valli diverse: Argentina, Armea e val Nervia insieme per un progetto che ci ha permesso di potenziare il trasporto scolastico" - fa sapere il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - "Pigna, Castelvittorio, Bajardo, Montalto-Carpasio, Ceriana, Molini di Triora e Triora sono sette comuni della provincia di Imperia contigui territorialmente che si sono perciò uniti da un unico obiettivo: potenziare la scuola".

Soddisfatto il sindaco Roberto Trutalli: "Dopo oltre un anno di peripezie e di grande impegno, soprattutto del comune di Triora e della Regione Liguria, finalmente a Pigna arriva un mezzo per il trasporto scolastico. Il nostro plesso è così degnamente potenziato. Ora lavoriamo con i comuni della val Nervia per il mezzo da 28 posti dell'ex Comunità Montana Intemelia".