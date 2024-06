Ventimiglia, Agosta: "Faremo di tutto per mantenere aperta la scuola francese" (Foto e video)

"Come Comune faremo di tutto per mantenere la scuola aperta, ovviamente per quello che riguarda le nostre competenze". Lo annuncia il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta parlando del presidio scolastico di piazza XX Settembre.

Un confronto proficuo si è svolto, in mattinata nella sala consiliare del Comune, tra il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, il consigliere comunale Rosa Papalia, i tecnici del comune, i rappresentati della scuola francese e i genitori. "Abbiamo incontrato la direttrice della scuola francese e alcuni rappresentanti dei genitori" - fa sapere il vicesindaco e assessore al Commercio, Protezione Civile, Servizi sociali e socio-sanitari, Scuola e servizi scolastici, Politiche abitative Marco Agosta - "Abbiamo discusso sul rinnovo della convenzione. Stileremo, perciò, una nuova convenzione che deve rappresentare il comune di Ventimiglia, il comune di Mentone e l'associazione nazionale francese. Dobbiamo ora capire i costi effettivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e chi paga cosa".

Si è svolto poi un sopralluogo nella struttura che ospita la scuola che insegna il bilinguismo. "In tarda mattinata abbiamo fatto un sopralluogo con un tecnico che ci dirà quali migliorie dovranno essere effettuate per poter mantenere il plesso scolastico a norma" - dice Agosta - "La volontà dell'amministrazione è mantenere il plesso scolastico che ha oltre 80 bambini più docenti e personale scolastico e rappresenta un'eccellenza per la nostra città".

Un tema che sta molto a cuore alla comunità e che verrà affrontato anche questa sera nel corso della seduta del consiglio comunale visto che i consiglieri di maggioranza avevano preparato una mozione con la quale chiedere, appunto, a sindaco e giunta comunale di adoperarsi per mantenere aperto, in base anche alle disponibilità economiche dell’ente e in base alla normativa vigente, il presidio scolastico di piazza XX Settembre, unico caso di bilinguismo a Ventimiglia.