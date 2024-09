Ventimiglia, raggiunta un'intesa: la scuola francese è salva (Foto)

La scuola francese a Ventimiglia è salva. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"L'anno scolastico è salvo" - afferma il primo cittadino - "Dopo aver raggiunto un'intesa, nelle more della nuova convenzione, con il comune di Mentone per garantire il mantenimento della scuola bilingue, ieri con il sindaco Juhel, siamo andati a salutare i tanti alunni, italiani e francesi, per dare loro il bentornato tra i banchi di scuola".

"Buon anno scolastico ragazzi" - augura agli studenti il sindaco Di Muro che ha visitato la scuola insieme al vicesindaco Marco Agosta, al presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari e al consigliere comunale Rosa Papalia.