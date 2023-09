Ventimiglia e Mentone sempre più vicine: massima collaborazione, si parte da acqua e scuola di lingue (Foto e Video)

Importante riunione, questo pomeriggio in Comune a Ventimiglia, tra i sindaci di Mentone e della città di confine, richiesta da Flavio di Muro ad Yves Jhuel per unire le due comunità.

Un incontro fortemente voluto dal Sindaco Flavio Di Muro, che ha subito trovato entusiasta il collega d’oltralpe Yves Juhel. “Le due città sono già ben collegate – ha detto il primo cittadino frontaliero – sia sul piano turistico, commerciale e logistico ma non basta. Serve infatti un impegno amministrativo per dare ulteriori servizi ai territori. Non stiamo parlando di questioni di carattere nazionale o internazionale, tanto meno quello dell’immigrazione che non compete ai Comuni anche se comporta difficoltà ad entrambe le parti. Noi vogliamo focalizzare le idee sullo sviluppo e sulla cooperazione tra i due enti. Per noi è una giornata storica, perché non ricordo un sindaco di Mentone che abbia varcato le porte del nostro comune. Non è polemica ma è una considerazione che ci rendere orgogliosi come amministrazione. Per il mandato c siamo posti l’obiettivo da comune di confine a internazionale per migliorare i rapporti con i comuni francesi, iniziando proprio da Mentone. Per troppi anni ci siamo tenuti i servizi e le opportunità di sviluppo senza nessuna condivisione. Oggi cambiamo pagina, grazie ad un accordo del quirinale che dà dignità alle zone di confine. Vogliamo portare i nostri stati a comprendere che un accordo tra due paesi di confine deve svilupparsi con progetti concreti. Servono nuovi progetti per posizionarci in Europa da protagonisti, sia per Ventimiglia che per l’intero comprensorio”.

C’è anche una proposta goliardica italiana per suggellare questa amicizia: “E’ quella di sfidare il Comune di Mentone – ha detto Di Muro - tra amministratori, a sfondo benefico. Questo per giocare le ‘partite’ del futuro che ci attendono”.

Il primo cittadino della città dei limoni ha confermato in toto la volontà di Mentone di collaborare a 36 gradi con i ‘vicini’: “Condivido tutto quanto detto dal collega di Ventimiglia. Siamo un territorio magnifico – ha detto Juhel - tra Riviera francese e la Liguria, con la testa in montagna e i piedi in mare. Dobbiamo collaborare con Ventimiglia, come con Sanremo senza dimenticare Limone Piemonte valorizzandolo al massimo. Dobbiamo recuperare il tempo perduto e dobbiamo lavorare sui progetti esistenti ed approfittare del trattato del Quirinale per lavorare su trasporti, salute, turismo e molto altro. Abbiamo una grande sfida su cui operare ed accettiamo anche quella sul campo di calcio. Se perderemo vi sfideremo a rugby”.

Al momento sono due i temi sul tavolo, tanto per iniziare la collaborazione tra Mentone e Ventimiglia: si tratta della scuola francese nella città italiana e l’acqua, con il Roya protagonista: “Su questo – ha detto il Sindaco Di Muro - già ad ottobre organizzeremo alcuni focus per collaborare al meglio”.

Il collega di Mentone ha chiosato con una promessa molto chiara: “Ogni volta che a Mentone e Ventimiglia ci saranno degli appuntamenti e delle iniziative, dovremo organizzare dei partenariati a doppio senso che servano a promuoverli. Sia nel campo ambientale, ma anche dello sport e dell’educazione. Importante è l’esempio della scuola francese a Ventimiglia ma anche a Mentone dobbiamo lavorare per migliorare l’apprendimento dell’italiano”.