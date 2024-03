Un carro sul surf, Isolabona sfila a "Sanremo in Fiore 2024 & Outdoor" (Foto)

Con un carro sul surf Isolabona sfilerà al Corso Fiorito, che quest'anno avrà come tema “SanremoINfiore 2024 & Outdoor”.

Il carro, che è stato realizzato in una struttura a Bevera, verrà ultimato a Sanremo dove i carristi della compagnia "Sgavaudure" si dedicheranno agli ultimi e importanti preparativi: l'infioratura. "Il carro di Isolabona è ambientato in mare visto che il tema è il surf" - svela Mario Sire, cittadino di Isolabona e presidente della compagnia le "Sgavaudure" - "Un surfista sfida una grande onda, ricoperta da tantissime qualità di fiori, che percorre tutto il carro. Abbiamo usato polistirolo e lamina di ferro. E' stato difficile realizzare l'onda e sarà ancora più difficile infiorarla. Abbiamo avuto dei tempi molto ristretti per realizzare il carro visto che non avevamo un capannone fino a quando non ci hanno concesso di utilizzare la struttura a Bevera. In una quaranta di giorni abbiamo fatto tutto".

Anche Isolabona parteciperà alla tradizionale sfilata dei carri di Sanremo. "Sono felice che Isolabona partecipi al Corso Fiorito" - commenta il sindaco di Isolabona Augusto Peitavino - "Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati al massimo per riuscire a realizzarlo e a completarlo in tempo per la sfilata di domenica".