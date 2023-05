Anche nella nostra provincia il farmaco anti Hiv sarà gratuito: previsto un risparmio sulle cure di oltre 100mila euro

Anche nella nostra provincia, dove sono circa 10 i pazienti in cura, arriva la rimborsabilità dei farmaci per la terapia che evita di contrarre il virus dell'Hiv attraverso l'assunzione di farmaci antiretrovirali.

Si chiama ‘profilassi pre esposizione’ (Prep) che, dal 2017 ad oggi era prescrivibile ma il paziente doveva pagarla, per un costo da 50 euro al mese. L’Aifa, l’agenzia italiana per il famraco, ha deciso di rendere gratuita questa medicina, così come la pillola anticoncezionale.

Chi utilizza questo tipo di farmaco? Chi non vuole utilizzare il profilattico in caso di incontri sessuali, in particolare tra uomini. E’ ovviamente un farmaco e bisogna essere sotto controllo medico e vuole comunque essere esposti ad altre infezioni sessualmente trasmesse, cosa che non avviene con l’uso del profilattico.

La rimborsabilità del farmaco è una vera e propria rivoluzione, anche dopo la pressione delle diverse associazioni come Arcigay, Anlaids ed altre. Dal 21 aprile è un’ulteriore arma che si ha a disposizione: “Non è un liberi tutti – ci ha detto il Primario delle Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo – ma una terapia di nicchia e non vuol dire che ognuno può fare quello che gli pare”.

La domanda tra molti è sorta spontanea, ovvero: perché questo tipo di farmaco è gratuito ed altri no? La risposta sembra molto semplice e riguarda in particolare il costo di chi contrae l’Hiv, una malattia che è allo studio da tanti anni e che ora vede una cura preventiva. Un paziente che si ammala costa al servizio sanitario circa 12mila euro l’anno per tutta la vita mentre ora costerebbe circa 500 euro.

La terapia è stata approvata nel 2012 dalla ‘Food and Drug Administration’ e, quindi, nel 2016 dallAgenzia Europea del Farmaco. Si dovrà assumere le compresse di Prep prima e dopo l’esposizione al rischio di contagio da Hiv, che può riguardare sia i rapporti sessuali non protetti che l’utilizzo di siringhe infette.

Il farmaco, lo ricordiamo, è già gratuito in Francia, Spagna e Regno Unito ed ora lo è anche in Italia. Come detto, nella nostra provincia, i pazienti sono una decina e, quindi, facendo un conto economico, si passera dai 120mila euro l’anno di spesa ai circa 5.000.

Da evidenziare che il provvedimento preso da Aifa è lo stesso per la pillola anticoncezionale e il farmaco anti Hiv. Una scelta che arriva dopo le molte lotte femministe per avere la gratuità del farmaco per evitare le nascite. Sanremo, lo ricordiamo, è uno dei tre centri di somministrazione del farmaco anti Hiv, insieme al Galliera e al San Martino di Genova. Un farmaco che, se somministrato correttamente, rispettando dosaggi e modalità di assunzione, è efficace al 99%.