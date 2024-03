Sanremo: 'Corso Fiorito' con la differita di 'Linea Verde', abbiamo incontrato 'Peppone' (Foto e Video)

Scatta domani alle 10.30 il ‘Corso Fiorito’ di Sanremo, manifestazione particolarmente attesa da residenti e turisti che torna dopo quattro anni di assenza. E, come sempre, tra i protagonisti della giornata ci sarà anche ‘Linea Verde’, la celeberrima trasmissione di Rai Uno che va in onda all’ora di pranzo, tutte le domeniche.

Insieme ai conduttori, Livio Beshir e Margherita Grambassi, il ‘mattatore’ della trasmissione è sicuramente ‘Peppone’, alias Giuseppe Calabrese che è a Sanremo già da alcuni giorni insieme alla troupe, per registrare una serie di clip video, che andranno in onda il 7 aprile, quando verrà trasmessa anche la sfilata del ‘Corso fiorito’. Quest’anno, infatti, non ci sarà la diretta della manifestazione ma la Rai la registrerà per mandarla in onda due settimane dopo.

Con la sua verve e simpatia ha avuto difficoltà ad arrivare al luogo dell’appuntamento (la tensostruttura dove vengono allestiti i carri di Sanremo, Locarno e Mentone), perché fermato da tanti suoi ammiratori per i classici autografi e selfie.

Peppone ci ha parlato della manifestazione: “Torno sempre con grande piacere – ha detto – in una città accogliente che ci offre spunti di riflessione importanti. Come il tema del corso fiorito, dove c’è sostenibilità, benessere e relazione tra i paesi che sono impegnati nel progetto outdoor, uno stile del territorio che funziona nell’ottica della necessità che la provincia di Imperia ha di promuoversi”.

Con lui anche l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi: “Peppone è un personaggio che fa piacere incontrare e scambiare con lui alcune battute. Ha sintetizzato al meglio il messaggio che vogliamo portare avanti con ‘Sanremo Outdoor’, con il turismo esperienziale, tra mare e sole ma anche l’attività fisica, senza dimenticare l’enogastronomia”.