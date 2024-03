SanremoInFiore 2024: si lavora in Pian di Nave per l'allestimento dei tre carri fuori concorso (Foto e Video)

Si lavora alacremente sia dentro che fuori dalla tensostruttura allestita a Pian di Nave, per preparare i tre carri fuori concorso che, domenica prossima, si uniranno a quelli che si daranno battaglia per la vittoria, al ‘Corso fiorito’ di Sanremo.

Si tratta dei carri che porteranno il nome della città dei fiori, di Locarno Ascona (in Svizzera) e di Mentone e dei comuni circostanti alla cittadina oltrefrontiera. Quello francese è il carro che procede più speditamente, anche perché viene allestito con arance e limoni (un totale di 1.500 kg che verranno poi donati in beneficienza) e può essere preparato prima.

I fiori per quelli di Sanremo e Locarno stanno arrivando e sarà, come ogni anno, una lotta contro il tempo per essere pronti per domenica mattina. Così come per i carri delle altre località, che stanno per iniziare il loro lavoro nel garage della Riviera Trasporti in piazza Colombo. Come ogni anno l’allestimento terminerà poche ore prima di ‘andare in scena’, con i ‘maestri’ dei carri che apporteranno gli ultimi accorgimenti proprio in dirittura d’arrivo.

Un lavoro enorme, quello dell’allestimento dei carri che torna dopo quattro anni di assenza, per il Covid e per problemi logistici e organizzativi.

Il carro di Sanremo è ideato e realizzato dall'Associazione Floranga di Sanremo e apre la sfilata introducendo il tema "SanremoINfiore&OUTdoor". Sul carro campeggerà il logo del ‘Progetto di valorizzazione turistica del Territorio’, infiorato con garofani e elicrisi arancioni, che incornicia un tipico paesaggio dell'entroterra del Ponente ligure dove spicca un gruppo di case circondate da vegetazione boschiva e collinare. Da qui si diramano sentieri e piste che permettono di praticare sport outdoor come mountain bike, trail running, downhill, trekking e arrampicata, fino a giungere alla pista ciclabile che costeggia il mare, paradiso per ciclisti, runners e amanti dello sport all'aperto.

Verranno utilizzati: 10.000 garofani, 1.000 elicrisi, 2.000 ranuncoli, 200 bocche di leone, 100 violaciocca, 300 anemoni, 100 iris, 100 strelizie, 100 ortensie, 50 rami di forsizia, 10 kg di quercia/faggio/castagno stabilizzato, 10 kg di viburno/mirto/erica/lentisco/edera, 10 kg di rosmarino/ulivo/ginepro/alloro/salvia, 50 foglie di chamerops, 50 foglie di kalanchoe beharensis, 10 kg di fogliame blu, 100 felci, 10 kg di ruscus, 10 kg di miriocladus e 10 kg di pitosforino.

Anche il carro di Locarno è ideato e realizzato dai componenti dell'associazione Floranga di Sanremo ed interpreta il tema dello sport outdoor. A fare da sfondo, al paesaggio ricreato, la facciata del Santuario della Madonna del Sasso, simbolo e attrazione turistica di Locarno, realizzata con garofani e ranuncoli. Due piazzole verdi, immerse nella vegetazione caratteristica, rappresentano il golf, sport molto praticato nei numerosi campi della zona. L'altro sport raffigurato è lo stand up paddle (SUP) che attira sulla sponda Svizzera del Lago Maggiore tanti appassionati.

Vengono utilizzati: 15.000 garofani, 1.000 elicrisi, 3.000 ranuncoli, 500 bocche di leone, 500 anemoni, 200 violaciocca, 100 green trix, 100 lilium, 100 alstromeria, 30 rami di phalenopsis, 10 kg di fogliame blu, 100 aralie, 100 felci 10 kg di ruscus, 3 alberi e 5 palme trachicarpus fortunei.

Il carro della ‘Comunità di Agglomerazione della Riviera Francese’ (Mentone) raffigura un ciclista sulla sua bicicletta. Il ciclismo e, in particolare la mountain bike, rappresentano una delle attività di turismo sostenibile proposte sul territorio della CARF che vanta diverse centinaia di km di piste ciclabili. Per i ciclisti e gli appassionati di mountain bike permette di scoprire paesaggi molto diversi: la dolcezza del litorale, gli altopiani della media montagna e i passi dell’entroterra. Si annoverano i circuiti sportivi e si contano diversi percorsi adatti alle famiglie. Data la ricchezza del territorio e la bellezza dei paesaggi, la bicicletta è proposta anche come mezzo per il cicloturismo che rappresenta un modo di scoprire gli affascinanti borghi che fanno parte di questo territorio e i loro preziosi patrimoni artistici.

La decorazione del carro è realizzata con 1.500 kg di agrumi (arance e limoni) e una cintura floreale di fiori recisi. La frutta, utilizzata per la decorazione, è perfettamente commestibile, grazie al fatto che ciascun frutto è fissato alla struttura con un elastico e quindi rimane perfettamente integro. Per la decorazione del carro saranno utilizzati 660 kg dei limoni e 920 kg di arance. Gli agrumi rappresentano una coltura importante e tradizionale per il territorio della CARF. Cinque dei quindici comuni che ne fanno parte (Sainte-Agnes, Castellar, Gorbio, Roquebrune Cap Martin e Mentone) hanno ottenuto l’IGP (Indicazione Geografica Protetta) per i propri limoni. Inoltre, Mentone ospita ogni anno la “Festa dei Limoni”, che nel 2024 è arrivata alla sua novantesima edizione. Uno dei momenti centrali della festa è rappresentato proprio dalla sfilata dei carri decorati con gli agrumi. Il tema della Festa dei Limoni, che si è appena conclusa, era “Da Olimpia a Mentone”, e il ciclista, che la CARF presenta è stato uno dei carri creati per questa ultima edizione del 2024. L'utilizzo dello stesso carro alla “Festa dei Limoni” di Mentone e poi, successivamente, a “Sanremoinfiore” ha un forte valore simbolico, anche in considerazione della lunga tradizione ciclistica di Sanremo (la corsa Milano- Sanremo).