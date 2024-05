Dolceacqua: sabato prossimo al castello la presentazione del libro di Alessandro Bellati '1924'

Sabato prossimo alle 18.30, nella sala di vetro del castello dei Doria di Dolceacqua si svolgerà l’incontro con l’autore Alessandro Bellati per la presentazione del suo nuovo libro ‘1924’.

L’incontro tra un uomo e suo nipote, entrambi amanti del Jazz, diventa occasione per rievocare la New York del 1959, anno in cui l’onda jazz sviluppò nuovi orizzonti sonori destinati a rimanere codici sicuri per le generazioni successive.

Il libro è dedicato a quattro grandi artisti jazz nati nel 1924; a cento anni dalla loro nascita, Alessandro Bellati ha scelto di raccontare uno spaccato delle loro vite attraverso il racconto di una jam-session improvvisata nel settembre del 1959 a New York: Maxwell Lemuel ‘Max’ Roach, Sarah Lois Vaughan, EarlRudolph ‘Bud’ Powell e Sam Jones.

L’evento è organizzato da centro culturale e ricreativo di Dolceacqua in collaborazione con il Comune.