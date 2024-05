Sanremo: ‘L’amore è sempre amore’ in scena mercoledì al Teatro dell’Opera del Casinò (foto)

Mercoledì 22 maggio alle ore 21 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la compagnia L’Emporio del Teatro di Sanremo in collaborazione con Auser e Banca del Tempo, rappresenterà una commedia particolarmente brillante dal titolo ‘L’amore è sempre amore’ scritta nel 2014 ed oggi più che mai di attualità, in vendita su Amazon in versione libro.

Autrice e Regista è la sanremese Ernestina Pellesi che aveva esordito con commedie e spettacoli per ragazzi per poi rappresentare al Casinò di Sanremo ‘Natale in casa Avvento’ nel 2012 e ‘Tutti in fila per il paradiso’ nel 2013.

“Dopo il primo luglio 2023 ad Imperia, il 17 dicembre 2023 a Ceriana ed il 10 marzo 2024 a Camporosso, L’Emporio del Teatro finalmente gioca in casa - si spiega nella nota -. La commedia che va in scena mercoledì è ambientata a Santa Margherita Ligure nella villa dei Conti Altieri, dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore tra i protagonisti; l’amore che arriva, quello che fugge via senza una parola e quello che si deve confrontare con i pregiudizi e le più conformistiche apparenze.

Una commedia dal testo attuale, il tema trattato, l’amore, viene rappresentato con leggerezza ed ironia, non perdendo l’intensità e la profondità dei sentimenti messi in gioco dai personaggi coinvolti nelle vicende ‘sentimentali’”. L’ingresso è libero .