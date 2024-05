Laboratori artistico-manuali, giochi e musica: la Festa di Primavera anima Vallebona (Foto e video)

Laboratori artistico-manuali, giochi, musica, libri e manufatti animano le piazze di Vallebona. E' stata un successo la, ormai consolidata, Festa di Primavera organizzata, domenica scorsa, dall’associazione pedagogica Steineriana.

Un appuntamento unico per festeggiare e accogliere la nuova stagione ma anche un'occasione per conoscere meglio la pedagogia steineriana e avere informazioni sull’asilo 'Bambini felici' e la scuola in educazione parentale direttamente dagli insegnanti presenti e visitare la struttura.

Una splendida giornata di sole durante la quale si sono divertiti i più piccoli, che hanno potuto maneggiare materiali nobili come il legno e la lana, ma anche gli adulti.