Bordighera ospita la mostra fotografica di Salvatore Russo dedicata alle sculture di Marcello Cammi (Foto e video)

Nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi di Bordighera, fino all'8 giugno, si può visitare la mostra fotografica di Salvatore Russo dedicata alle sculture di Marcello Cammi.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 19. "Abbiamo avuto la possibilità di esporre delle fotografie di un fotografo appassionato che si chiama Salvatore Russo che negli anni '90 aveva avuto l'idea di fotografare le opere di Marcello Cammi, noto scultore e pittore di Bordighera che abitava in Arziglia" - spiega Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "Molte delle opere fotografate, purtroppo, in parte, sono andate perse quindi l'occasione di esporle è stato un po' come farle rivivere. Ci siamo uniti per ricordare una persona straordinaria. La mostra rimarrà aperta fino all'8 giugno però, forse, come sempre, la terremo ancora un po' aperta per i ritardatari che vorranno visitarla".

"Autodidatta, riusciva ad esprimere liberamente sé stesso al di fuori delle norme estetiche convenzionali e dei condizionamenti di qualsiasi scuola o movimento. Marcello il primitivismo lo aveva dentro di sé e riuscì ad esternarlo creando un giardino incantato che rappresentava il suo vissuto, oppure dipingendo paesaggi ideali e incontaminati; un 'artista puro' dalla vitalità prorompente e dall'instancabile creatività, capace di esprimere liberamente se stesso attingendo all'arte primordiale ed istintiva, alla costante ricerca dei vari aspetti della condizione umana, dove nel dolore e nella drammaticità s'intravede un barlume di speranza per un futuro migliore, di cui la natura, nel pensiero dell' autore, appare sempre garante". Con queste parole, tratte dalla raccolta di storie-ricordi-vite in “Racconti di Bordighera” a cura di Pier Rossi, Marco Farotto descriveva Marcello Cammi.

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia ed è appassionato di cinefotografia amatoriale.