Fotografie in bianco e nero di Salvatore Russo in esposizione a Bordighera (Foto e video)

Fotografie in bianco e nero di Salvatore Russo in esposizione nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi a Bordighera.

Residenti e turisti potranno visitare e ammirare la mostra fotografica, a ingresso libero, in via Al Mercato tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 fino al 10 giugno. "Torno ad esporre fotografie in bianco e nero" - dice Salvatore Russo - "Ho fotografato diversi soggetti che mi hanno colpito istintivamente".

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia ed è un appassionato cineamatore sin dai tempi dei primi cineclub che ora si dedica alla fotografia. "Grazie alla disponibilità di Giorgio Loreti ho potuto esporre altri miei lavori" - afferma Russo - "La mostra era in programma più avanti ma quando un artista che doveva esporre proprio in questi giorni non ha più potuto per motivi personali, mi sono proposto e così la mostra è stata anticipata. Dopo l'estate, probabilmente, tornerò ad esporre nuovi scatti".

"Un linguaggio fotografico in cui lascia che sia la natura a parlare, con uno stile documentaristico in cui, se pur sommessa, si può scorgere l'impronta autorevole del fotografo di soggetti" - dichiara Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera parlando del cineamatore e fotografo - "E' un onore e un piacere ospitare un'altra mostra fotografica di Salvatore Russo".