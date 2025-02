"Di palo in frasca", fotografie di Salvatore Russo in mostra a Bordighera (Foto e video)

"Di palo in frasca" in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera. Le fotografie di Salvatore Russo si potranno ammirare fino al 28 febbraio.

Il fotografo appassionato di cinefotografia amatoriale torna con una nuova esposizione. "Il tema di questa mostra è una miscela di fotografie: personaggi di strada, paesaggi, animali e oggetti. Per questo motivo l'ho intitolata 'Di palo in frasca' per incuriosire un po' il pubblico" - spiega Salvatore Russo.

Residenti e turisti potranno visitare la mostra fotografica, a ingresso libero, in via Al Mercato n° 8 tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. "Sono riprese che ho fatto nelle mie uscite di due o tre anni fa" - afferma Russo - "Sono foto che ho scattato per me e grazie alla disponibilità di Giorgio Loreti ho potuto esporle qui".

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia ed è appassionato di cinefotografia amatoriale fin dalla giovane età e ora si dedica alla fotografia. "Siamo felici di poter ospitare un'altra mostra di Salvatore Russo" - dichiara Giorgio Loreti, figura storica dell'Ucd e Anpi di Bordighera.