"Bordighera dall'Alto", in mostra le immagini dal drone di Salvatore Russo (Foto e video)

"Bordighera dall'Alto" di Salvatore Russo è in mostra, fino al 29 ottobre, nella sede dell'Unione Culturale Democratica/Anpi di Bordighera.

Immagini dal drone ritraggono la città delle palme dall'alto. "Salvatore Russo è un fotografo e cineamatore che vive a Vallecrosia e desiderava mostrare Bordighera dall'alto, in particolar modo dal mare" - fa sapere Giorgio Loreti - "Appassionato cineamatore sin dai tempi dei primi cineclub, ora si dedica alla fotografia con un linguaggio fotografico in cui lascia che sia la natura a parlare con uno stile documentaristico in cui, se pur sommessa, si può scorgere l'impronta autorevole del fotografo di soggetti".

La mostra di fotografie si può visitare in via Al Mercato n. 8 dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi. L'ingresso è libero.