 / Eventi

Eventi | 23 dicembre 2025, 09:15

Alla scoperta del territorio, sabato 27 dicembre la visita guidata di Bussana

A cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti

Nuovo appuntamento con le visite guidate, organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Nella mattinata di sabato 27 dicembre è infatti in programma la visita a Bussana nuova e vecchia. 

L’appuntamento è alle ore 10 in piazza della Chiesa (piazza Don F. Lombardi). La giornata nella frazione sanremese inizierà infatti con la visita del Santuario del Sacro Cuore e del borgo. Subito dopo è previsto il trasferimento a Bussana Vecchia.

La visita guidata, a cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Il calendario proseguirà mercoledì 31 con la visita a Coldirodi, domenica 4 gennaio al cimitero monumentale della Foce e lunedì 5 a Palazzo Bellevue. Il programma si concluderà martedì 6 gennaio con l’incontro “Sanremo rossosangue”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium