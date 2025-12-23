Sanremo: dal 26 dicembre otto appuntamenti con i Laboratori Natalizi per bambini dai 5 ai 12 anni

Prenderanno il via venerdì 26 dicembre, al Museo Civico in piazza Nota a Sanremo, i “Laboratori Natalizi” organizzati dall’Assessorato alla Cultura. In programma otto incontri, fino al prossimo 4 gennaio, dedicati alle bambine ed ai bambini dai 5 ai 12 anni, che saranno coinvolti con l'utilizzo di colla, forbici, colori e un pizzico di brillantini per donare magia a questo periodo dell'anno.

“I laboratori nascono come un momento di incontro durante le festività natalizie. Tutti gli appuntamenti sono studiati per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini che potranno realizzare manufatti legati alle feste, alle immagini e ai simboli che le caratterizzano. Questi incontri hanno anche lo scopo di creare comunità, accogliendo le famiglie e aprendo le porte del museo a grandi e piccini perché possano considerarla come la loro casa”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

Il primo laboratorio, venerdì 26 dicembre, vedrà protagonista una ghirlanda natalizia da comporre con decori a tema da colorare, ritagliare ed incollare. Ogni partecipante potrà personalizzarla a piacimento e poi portare con sé il proprio lavoro come ricordo.

Sabato 27 dicembre sarà il momento per creare una decorazione con cui adornare l'albero di Natale. Utilizzando materiali semplici e di recupero si darà infatti vita a fantasiosi e brillanti oggetti da appendere.

Domenica 28, con l'ausilio di particolarissimi timbri, si potranno invece decorare dei bigliettini creati con cartoncini multicolore.

Martedì 30 dicembre i bambini si cimenteranno con la decorazione di sagome di alberi e stelle che potranno colorare a piacimento usando degli oggetti davvero inusuali.

Mercoledì 31 il laboratorio darà vita ad una coloratissima cartolina piena di desideri per il nuovo anno.

Seguiranno infine altri tre appuntamenti nei primi giorni di gennaio.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).