"Gli Hanbury in giardino", mostra fotografica di Salvatore Russo in esposizione a Bordighera (Foto e video)

Scene di vita quotidiana nei giardini botanici Hanbury nell'Ottocento, ritratte negli scatti a colori e in bianco e nero di Salvatore Russo, sono in esposizione, fino al 24 novembre, nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi a Bordighera.

Residenti e turisti potranno visitare e ammirare la mostra fotografica "Gli Hanbury in giardino", che ha preso il via ieri pomeriggio, a ingresso libero, in via Al Mercato, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. "Torno ad esporre fotografie" - dice Salvatore Russo - "Questa volta il tema è il 150esimo anniversario della fondazione dei giardini botanici Hanbury. I miei scatti ritraggono alcuni momenti della rievocazione storica in costume della vita quotidiana dell'800 che era stata portata in scena, quasi otto anni fa, nei giardini Hanbury. Nel corso della giornata si è svolta la ricostruzione di alcuni quadri di vita quotidiana nel giardino con Thomas Hanbury: la vita in villa, le feste, i giardinieri al lavoro, il tennis e la visita della Regina Vittoria. Ho potuto passeggiare nei viali del giardino in un'atmosfera ottocentesca per rivivere il giardino alle sue origini".

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia ed è un appassionato cineamatore sin dai tempi dei primi cineclub che ora si dedica alla fotografia. "Sono un appassionato di cine-fotografia amatoriale" - afferma Russo - "Grazie alla disponibilità di Giorgio Loreti ho potuto esporre altri miei lavori".

"Siamo felici di poter ospitare un'altra mostra di Salvatore Russo" - dichiara Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera parlando del cineamatore e fotografo.