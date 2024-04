Fotografie in bianco e nero di Salvatore Russo in mostra a Bordighera (Foto e video)

Fotografie in bianco e nero di Salvatore Russo in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera.

"Di solito fotografo a colori ma questa volta ho voluto provare in bianco e nero" - spiega Salvatore Russo - "Mi sono destreggiato con il computer per rendere meglio il contrasto tra bianco e nero. Ho fotografato diversi soggetti che mi hanno colpito istintivamente".

Residenti e turisti hanno potuto visitare e ammirare la mostra fotografica "Bianco e nero" di Sal in via Al Mercato dal 28 marzo al 4 aprile tutti i giorni, festivi compresi. "Diverse persone sono venute a visitarla" - afferma Russo - "Sono soddisfatto visto che non mi conosce nessuno".

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia ed è appassionato di cinefotografia amatoriale fin dalla giovane età. "Sono un appassionato cineamatore sin dai tempi dei primi cineclub. Negli anni '60 era stato aperto un cinefotoclub a Vallecrosia dove ho conosciuto persone che fotografavano e cinefotografavano in 8 millimetri e ho avuto modo di partecipare a serate di tecnica, di ripresa fotografica e di critica" - racconta Sal - "E' una passione che ho continuato a portare avanti fino ad oggi, mi dedico alla fotografia in tutte le sue forme anche se sono un amatore. Prima usavo la pellicola ora il digitale. Grazie alla disponibilità di Giorgio Loreti ho potuto esporre i miei diversi lavori".

"Un linguaggio fotografico in cui lascia che sia la natura a parlare, con uno stile documentaristico in cui, se pur sommessa, si può scorgere l'impronta autorevole del fotografo di soggetti" - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "E' stato un onore e un piacere ospitare la mostra fotografica di Salvatore Russo. Mi auguro che tornerà ad esporre altri suoi lavori".