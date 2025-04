"Festa della zucca a Vallecrosia", reportage fotografico di Salvatore Russo in mostra a Bordighera (Foto e video)

La Festa della Zucca nel centro storico di Vallecrosia è il tema al centro del reportage fotografico di Salvatore Russo in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera. Gli scatti di Sal si potranno ammirare fino al 24 maggio.

Il fotografo appassionato di cinefotografia amatoriale torna con una nuova esposizione. "Il tema di questa mostra è la Festa della zucca nel centro storico di Vallecrosia" - spiega Salvatore Russo - "E' una manifestazione che ogni anno si svolge a ottobre".

Residenti e turisti potranno visitare la mostra fotografica, a ingresso libero, in via Al Mercato n° 8 tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. "Le foto ritraggono diverse edizione della manifestazione, quindi, si tratta di un reportage fotografico dell'evento negli anni" - afferma Russo - "Sono foto che ho scattato per me e grazie alla disponibilità di Giorgio Loreti ho potuto esporle qui".

Salvatore Russo, pensionato ed ex dipendente delle Poste, vive a Vallecrosia, è appassionato di cinefotografia amatoriale fin dalla giovane età e ora si dedica alla fotografia. "Siamo felici di poter ospitare un'altra mostra di Salvatore Russo" - dichiara Giorgio Loreti, figura storica dell'Ucd e Anpi di Bordighera.