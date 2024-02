Vallecrosia, Valenti: "Chiediamo di istituire un cerimoniere delle manifestazioni"

"Chiediamo al Comune di istituire un cerimoniere delle manifestazioni" - dice il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Mirko Valenti nel corso della seduta odierna online del consiglio comunale illustrando l'interpellanza sul cerimoniere delle manifestazioni presentata dal gruppo consiliare Perri Sindaco.

“Chiediamo che vengano organizzati dei corsi di formazione per comprendere i dispositivi idonei durante le cerimonie” - sottolinea Valenti - “Il cerimoniere e il cerimoniale costituiscono un aspetto molto importante in quanto manifesta ciò che è un Comune. Deve essere adeguato, quasi solenne, nei confronti sia della città che delle istituzioni, soprattutto quando ci si ritrova a cerimonie dedicate, come quella della memoria. Il cerimoniere è importante che venga istruito per la funzione che è stato scelto. E’ importante dare i giusti segnali all’esterno perché va a incidere sulla visibilità esterna del Comune e sulla sua serietà. Chiediamo, perciò, al Comune di istituire un cerimoniere idoneo alle diverse circostanze e di istruirlo sul cerimoniale“.

"Condivido quello che ha detto il consigliere Valenti" - replica il vicesindaco Marilena Piardi - "Sappiamo tutti quanto è importante la rappresentanza, soprattutto, alle manifestazioni nazionali. Prima avevamo il dottor Capacci e per la musica avevamo gli alpini che collaboravano anche se non sempre le musiche erano perfette e ne abbiamo preso atto. Costruiremo un protocollo affinché le associazioni diano una mano ma ci sia una regia unica, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni nazionali".

“Il cerimoniale è importante, deve essere rispettato in tutte le sue sfumature" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza e presidente vicario Fabio Perri - "L’istituzione quando è ben rappresentata dà serietà. In base alle manifestazioni il cerimoniale cambia, perciò, bisogna conoscere le musiche perché sennò si fano brutte figure".

Nel corso della seduta il gruppo consiliare Perri Sindaco ha presentato anche un'interpellanza sulla manifestazione "Sbarco della Befana" sottolineando "la mancanza di sicurezza a causa del cambiamento improvviso dello svolgimento dell'evento. La Befana, invece, di giungere dal mare, come previsto, è infatti arrivata dalla strada creando disagi alla viabilità e pericolo ai presenti". "Vi era solo un vigile ma in pensione. C’è stata una svista grossolana" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti illustrando la pratica.

“E’ stato un caso" - replica l'assessore Antonino Fazzari - "Un imprevisto dovuto al cambiamento del programma. Per questo motivo hanno dovuto fare la manifestazione in maniera diversa. L’associazione è riuscita comunque a fare la manifestazione, che è stata un successo, grazie alla polizia locale presente che ha instradato manifestazione e viabilità".

"E' stato un buon consiglio" - dice il sindaco Armando Biasi in chiusura della seduta odierna - "Ringrazio il presidente vicario che oggi ha esercitato, in un clima di collaborazione e trasparenza, la sua funzione. Dal 6 marzo sarà nuovamente disponibile la sala polivalente che al momento non è agibile a causa dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza. Ringrazio, inoltre, il vicesindaco che si è attivato per il coordinamento della struttura e dei dirigenti".