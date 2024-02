Vallecrosia, ridistribuzione delle deleghe: Biasi toglie il Commercio a Ierace e lo ridà a Biancheri

La delega al Commercio da Pino Ierace torna a Patrizia Biancheri. Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi nel corso della seduta odierna online del consiglio comunale.

Il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ha, infatti, deciso di ridistribuire le deleghe tra i due assessori "al fine di assicurare una migliore organizzazione e una maggiore proficuità dei lavori della Giunta comunale". “Non nasce da un'esigenza, come avviene in altri comuni, di rivisitazione delle maggioranze o dei gruppi politici delle forze di governo ma semplicemente è stata una richiesta che i due assessori, che lavorano in condivisione, mi hanno rivolto per poter equilibrare i pesi di lavoro perché, per serietà, non vogliono ritrovarsi poi a non riuscire a sviluppare o esercitare al meglio il tutto" - dice il primo cittadino.

"Non c'è nessun tavolo politico, sono solo necessità personali che il sindaco, in un clima di fiducia, ne ha preso atto e, perciò, ci si muove di conseguenza" - sottolinea Biasi - "I due assessori operano con molta sintonia e, in comune accordo, si è valutato di spostare la delega al Commercio da Ierace a Biancheri per impegni lavorativi, famigliari e organizzativi e per riequilibrare il reciproco carico di lavoro. Sono soddisfatto del duro lavoro svolto finora da entrambi e lo dimostra l'arrivo, a breve, di importanti finanziamenti nei loro settori di competenza. Stanno lavorando bene. Ricordo, inoltre, che i due assessori avevano anche presentato le loro dimissioni dal ruolo di consiglieri comunali per far entrare i primi non eletti: Marco Calipa e Stefano Fullone".