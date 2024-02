Vallecrosia, Valenti: "Scarsa trasparenza comunicativa, cambio deleghe e assenza di assessori creano instabilità"

"Scarsa trasparenza comunicativa, l’ennesimo cambio di deleghe all’interno della giunta comunale e l’assenza prolungata di alcuni assessori nelle attività e negli incontri istituzionali hanno determinato effetti poco rassicuranti che a nostro avviso complicano fortemente le normali attività amministrative. Confronto, dialogo e trasparenza dovrebbero considerarsi alleati preziosi attraverso i quali tessere tutti insieme le necessarie sinergie utili a garantire una corretta e proficua gestione della cosa pubblica negli interessi esclusivi della collettività" - denuncia il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Mirko Valenti in consiglio comunale, andato in scena oggi.

"Desidero porre all’attenzione di questo consiglio una serie di tematiche di particolare rilevanza che hanno condizionato e del resto condizionano il regolare e corretto funzionamento dell’amministrazione comunale. Abbiamo assistito in questi mesi ad una serie di fatti che quest’oggi rivelano prodromi preoccupanti e che come gruppo riteniamo necessario comunicare" - illustra Valenti - "Abbiamo dovuto constare, a seguito di una serie di comunicazioni non pervenuteci, come purtroppo sia dovuta venire meno la nostra presenza in alcune manifestazioni di rilievo che ci hanno visto di fatto esclusi dalle festività di San Sebastiano del 20 gennaio 2024 e, ancor più grave, di Sant’Antonio Abate, nostro compatrono, celebrato nel borgo antico il 21 gennaio 2024. Dimenticanze di questo tenore, purtroppo, continuano a compromettere la normale partecipazione democratica dei gruppi consigliari alle attività sul territorio comunale, denaturando, quindi, il principio di equa rappresentanza".

"Stabilità e coerenza decisionale, in particolare nell’assegnazione delle deleghe, rappresentano, invece, elementi fondamentali e utili alla formazione di una squadra di governo all’altezza del ruolo. Ciò che è emerso in questi mesi, a tal proposito, lascia trasparire una scarsa capacità organizzativa della giunta la quale, specie nella gestione di alcune deleghe quali il commercio e il turismo, fatica ingiustificatamente ad imporsi" - sottolinea Valenti - "Chi sperava in un cambio di passo deciso rispetto al passato è quest’oggi costretto nuovamente a ricredersi e, per quanto il cambio di deleghe reso noto il 21 gennaio 2024 risulti figlio un’inefficienza organizzativa, nient’altro apporterà a nostro avviso che una forte inefficienza sul piano politico-amministrativo. Confusione, disorientamento ed instabilità correlate a continui cambiamenti nell’assetto della giunta si tradurranno inevitabilmente in ulteriori difficoltà amministrative, peraltro già trapelate e di cui i membri di questa assise sono silenziosamente consapevoli, il cui effetto purtroppo condizionerà sempre più specificatamente quei settori cruciali in crisi che già da tempo rivendicano azioni risolutive e di impulso. Ritardi e sgradevoli incomprensioni nella gestione degli affari pubblici non permetteranno di sviluppare progetti adeguati alle esigenze della città come, allo stesso modo, non assicureranno miglioramento le continue assenze di alcuni assessori che distanti dal territorio si dimostrano incapaci di garantire un adeguato apporto alle questioni di pubblico interesse e, anzi, con la loro inadeguatezza al ruolo allontanano l’amministrazione dalla città, rischiando di mettere in discussione la credibilità delle istituzioni che noi tutti rappresentiamo".

"Pertanto, invitiamo la giunta a dimostrare un impegno costante ed attivo che tenga conto della cultura della trasparenza, specie sul piano comunicativo. Allo stesso modo chiediamo al sindaco di considerare attentamente le conseguenze di un'eccessiva instabilità correlata ai cambi di delega, auspicando che il suo impegno consenta di promuovere una maggiore coerenza nell’assegnazione degli incarichi di governo" - dice Valenti - "Chiediamo a tutti gli assessori di prendere sul serio gli impegni istituzionali e a garantire presenza costante ed attiva nelle attività comunali e, qualora questi non riuscissero, auspichiamo che deleghino con ragionevolezza e trasparenza consiglieri ben più disponibili e capaci così da assicurare tutti insieme un'azione amministrativa attenta, efficiente e rispettosa dei bisogni dei nostri concittadini per ottenere quegli obiettivi che altrimenti risulterebbero difficilmente realizzabili. In definitiva, ci auguriamo che queste questioni vengano affrontate con la serietà e l’urgenza che meritano al fine di migliorare il funzionamento della nostra amministrazione comunale a vantaggio della collettività".